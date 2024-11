Piscina di via Roma. Intervento sul piano vasca. E da gennaio torna agli atleti

"Il pallone è stato montato sul finire della scorsa settimana, ed è partita anche la fase che prevede i lavori sul piano vasca". E’ l’assessore ai lavori pubblici Marco Sapia a fare il punto sul cantiere della piscina di via Roma che, completate le operazioni di montaggio della copertura pressostatica, è ufficialmente partito anche con l’operazione da 25mila euro annunciata il mese scorso dall’amministrazione. Gli operai stanno infatti già lavorando alla rimozione delle attuali mattonelle del piano vasca (per poi procedere alla successiva sostituzione). Dopo aver compiuto questo passo, la vasca sarà svuotata e gli interventi sopracitati saranno ripetuti anche sul fondo e sulle pareti. L’opera prevede in buona sostanza quattro distinte azioni d’intervento: il ripristino di porzioni di pavimentazione e rivestimenti del piano e fondo vasca (con successivo trattamento per ripristinare le proprietà anti-sdrucciolo) lavori edili vari di ripristino dei canali di sfioro, verniciatura piastre pastorali ed piastre di sostegno del pallone pressostatico ed imbiancatura. Un lavoro resosi necessario anche alla luce di un sopralluogo effettuato dai tecnici di Asl, che secondo la relazione tecnica dell’intervento mira a ottenere "una sufficiente condizione di salubrità e igienicità, e permettere il regolare svolgimento delle attività natatorie". Nel documento vengono individuate alcune possibili cause dell’usura delle mattonelle: il transito dei mezzi utilizzati per montare e smontare il pallone (due volte l’anno) e l’uso delle bombole da parte dei sommozzatori. Quando finiranno i lavori? L’obiettivo resta di terminarli entro Natale per poi consentire alle società (i cui tesserati si allenando sfruttando in primis la Galilei) di avere nuovamente a disposizione l’impianto entro i primi giorni del 2025.

Giovanni Fiorentino