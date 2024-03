Pioggia di medaglie per le mini-ginnaste

Medaglie d’oro, d’argento e di bronzo per le ginnaste della sezione ritmica della palestra "Punto Sport" di Poggio a Caiano. Le atlete agoniste di età comprese tra 8 e 18 anni hanno gareggiato a Ponsacco per la competizione individuale federale Silver e a Castiglion Fiorentino con l’ente di promozione sportiva Csen.

Nel primo weekend di gare a Ponsacco le ginnaste hanno totalizzato ben 6 podi di categoria: oro per Hana Chiarini classe 2013, argento per Giulia Di Caterina 2010 e Giada Bianchi 2008, bronzo per Alessia Mazzuoli 2014, Elena Buccheri 2010 e Alessandra Tronci 2005.

A Castiglion Fiorentino un’altra pioggia di medaglie individuali e di squadra per le ginnaste che hanno saputo primeggiare in una gara molto partecipata nel livello totale delle atlete.

Le ginnaste del Punto Sport si sono aggiudicate ben 25 medaglie d’oro, 12 d’argento e 11 di bronzo nelle specialità individuali al corpo libero e con palla, cerchio, fune e clavette e nelle composizioni d’insieme al corpo libero e con gli attrezzi.

Le giovani ginnaste sono allenate da Chiara Camuffo, Virginia Agnorelli, Alessia Ceni e Viola Bartolini e non si sono arrese dopo la chiusura del palazzetto Pacetti di Poggio a Caiano che dovrà essere sottoposto a importanti lavori di messa in sicurezza e riqualificazione.

La società ha cambiato provvisoriamente "casa" e nonostante alcune difficoltà insorte, legate alla nuova sede dislocata a Prato, le istruttrici hanno saputo tenere unito e motivato l’intero gruppo agonistico di 32 ginnaste ottenendo ottimi risultati. La speranza è quella di avere presto un luogo adeguato a Poggio per continuare a crescere con la ginnastica ritmica e a brillare nelle varie competizioni.

M. Serena Quercioli