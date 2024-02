Pillole di informatica in biblioteca. Ecco il corso di "benessere digitale"

PRATO

Pillole di informatica, per avere qualche dritta si come usare telefonino e pc con sicurezza. La Lazzerini ripropone il corso gratuito per il benessere digitale: da internet alla posta elettronica, da Whatsapp ai servizi online più utili. Per chi ha difficoltà ad usare il telefonino, il proprio tablet o il pc, ora trovare una risposta in biblioteca è ancora più semplice. Dopo il successo dell’edizione dell’anno scorso, la Lazzerini ripropone un’occasione pensata proprio per tutti: Pillole di informatica. Il benessere digitale per te. Si tratta di un corso gratuito, che prenderà il via il 22 febbraio e proseguirà fino al 28 marzo, ogni giovedì dalle 16 alle 18. Sei incontri, ciascuno con un argomento diverso, condotti da un bibliotecario che darà a tutti i partecipanti alcune pillole, appunto, per cominciare ad usare questi strumenti con fiducia e sicurezza. Novità di questa edizione è la collaborazione con l’Urp che terrà uno degli incontri in programma, per saperne di più sullo Spid e sui servizi online di uso più comune. Il corso è su prenotazione ed è necessario partecipare a tutti gli incontri. Per iscriversi al corso, è necessario chiamare lo 0574 1837845 dalle 9 alle 13 dal lunedì al venerdì oppure presentarsi in Lazzerini e lasciare il proprio recapito telefonico a un bibliotecario, o scrivere via mail a [email protected]

Ecco il programma. Giovedì 22 febbraio l’incontro dal titolo "Smartphone. Niente più segreti!" sarà incentrato su tutto quello che c’è da sapere sul telefonino. Giovedì 29 febbraio sarà la volta della messaggistica istantanea e a partire da Whatsapp si scopriranno tutti gli strumenti per inviare messaggi, foto e altri contenuti. Giovedì 7 marzo l’argomento sarà "Internet per tutti": come si fa una ricerca su Google, come si riconosce una bufala o come si fanno gli acquisti online. Giovedì 14 marzo si imparerà a creare e a gestire una casella di posta elettronica con l’incontro "E-mail. Istruzioni per l’uso". Spid e i servizi online più utili è l’incontro che si terrà giovedì 21 marzo, in collaborazione con l’Urp per sapere cos’è lo spid o come prendere un appuntamento online per fare la carta di identità elettronica. L’ultimo incontro di giovedì 28 marzo, dal titolo "Lazzerini, ti navigo!", è dedicato ad imparare come si cercano le informazioni sul sito della biblioteca e ad usare i suoi servizi online.