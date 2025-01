Pigiama party a scuola . Stasera è notte bianca

Stasera è la notte bianca dei bambini di Cantagallo. Volete trascorrere la notte a scuola, senza i genitori? La Scuola dell’infanzia di Luicciana organizza questa “notte bianca“ e per le iscrizioni (anche per quelle delle notti bianche successive) è necessario compilare il modulo sul sito www.unpratodilibri.com.

Il progetto, promosso da Un Prato di libri con il Comune di Cantagallo, ha lo scopo di promuovere la lettura tra i più piccoli attraverso un’avventurosa serata. L’iniziativa è rivolta alle bambine e ai bambini delle classi terza, quarta e quinta della scuola primaria.

Per partecipare alla Notte Bianca i bambini devono munirsi di un sacco a pelo, un cuscino, un materassino, uno spazzolino, un dentifricio, una pila e ovviamente del libro preferito per trascorrere un’intera notte fuori casa in compagnia del raccontalibri Sergio Guastini e di tanti altri scrittori e animatori.

I piccoli devono essere accompagnati dai genitori alle ore 20.30 di stasera e trascorreranno la Notte Bianca con gli adulti volontari dell’Associazione Il Geranio da cui saranno aiutati in ogni loro necessità. La domenica mattina, alle 8.30, i genitori riprenderanno i ragazzi.

In Val di Bisenzio sono programmate le Notti bianche per giovani lettori anche a Vernio il prossimo 8 febbraio (Mumat- Fabbrica Meucci) e a Vaiano il 10 maggio (Salone consiliare del Comune). Le “notti bianche“ al museo, in biblioteca o a scuola sono diffuse da alcuni anni e stanno riscuotendo sempre maggior successo anche perché sviluppano l’autonomia dei bambini.