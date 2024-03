Piazza San Domenico senza auto?. Scatta il primo "esperimento"

Piazza San Domenico parzialmente pedonalizzata. Si terrà domenica il primo esperimento per ‘liberare’ dalla presenza delle automobili buona parte di una delle piazze da mesi ormai al centro del dibattito cittadino. Il comitato di quartiere, infatti, da tempo sta lavorando a fianco dell’amministrazione comunale per arrivare a una riorganizzazione della piazza, e domenica dalle 10 fino alle 20 terrà la prima iniziativa che prevede la parziale pedonalizzazione di San Domenico. La giornata si chiama ‘Mani in piazza’ ed è dedicata alle donne. Ci saranno infatti stand con protagoniste una ventina di artigiane del territorio che "riescono a materializzare la loro creatività per produrre prodotti unici". "A Mani in Piazza troverai oggettistica per la casa, bigiotteria tessile, in acciaio e ceramica, oggetti in legno e cartone, borse, accessori in pelle, comics in 3D, prodotti da forno, miele, formaggi, zafferano, marmellate e tanto altro – spiegano dal comitato di San Domenico -. Mani in Piazza racconta la storia di Margherita, Elisabetta, Letizia, Nadia, Cinzia, Carla, Loriana, Maria, Francesca, Silvia, Elena, Roberta, Federica, Giorgia, Angela, Marina, Debora. Un grazie di cuore a ognuna di loro e un grazie di cuore all’associazione Pane di Luna che promuove con passione e dedizione il loro lavoro". Entrando nel dettaglio della giornata, dalle 10 alle 11.30 e dalle 15 alle 16.30 si terrà ‘Piazza come Noi’. I presenti trasformeranno l’asfalto della strada in un tappeto artistico e la piazza in un salotto. La scuola d’arte Leonardo guiderà i partecipanti a una sessione di arte di strada con la tecnica del gesso su asfalto.

Alle 11 nel chiostro di San Domenico ci sarà invece ‘Di babbi, di falegnami e di altri supereroi’, una iniziativa di riflessione sulle emozioni a cura della psicologa Stefania Lotti e dell’educatrice professionale Barbara Agostini. Alle 11.30 e alle 16.30 ci saranno anche ‘Le incredibili avventure dei burattini di Guarattelle’, noti anche come i burattini napoletanti.

Nel pomeriggio dalle 14 alle 18 Critical Mass terrà ‘Ciclofficina Popolare’, un’iniziativa in cui si potranno effettuare piccole riparazioni alle bici. Sempre nel pomeriggio, ogni mezz’ora dalle 16 alle 20 ‘Alla scoperta di piazza San Domenico e dintorni’ un tour storico a cura dell’associazione Historiaedita. Tutto il giorno ci saranno anche le cargo bike, i tandem e si potrà anche parcheggiare la bici direttamente in piazza. L’iniziativa sarà replicata anche in primavera inoltrata, probabilmente a maggio, e sarà l’occasione per presentare alla città le varie idee di riorganizzazione di San Domenico, dandogli un assetto più a misura di residenti e famiglie. Progetti che sono emersi anche dagli esiti del sondaggio on line, i cui risultati domenica saranno resi noti.

Sdb