Piazza della Costituzione by night Lo street food che piace ai giovani Quattro serate con il festival del cibo

A Montemurlo torna il ’Food festival’, la manifestazione dedicata alla promozione e conoscenza del cibo di strada, promossa dal Comune di Montemurlo con la Pro Loco. L’appuntamento è da domani a domenica 11 in piazza della Costituzione: quattro giorni di ottimo cibo, nazionale e internazionale, con un’attenzione al senza glutine, birra artigianale, artigianato, giochi per bambini e musica dal vivo.

Saranno 12 i camioncini con il cibo di strada che riempiranno la piazza della Costituzione: ci saranno gli hamburger di black angus, le specialità della tradizione fiorentina, i rostì di patate, gnocchi fritti, hamburger di carni Limousine, le schiacciate tipiche toscane, il pesce fritto sul momento, gli arrosticini, le patate fritte olandesi, le bombette pugliesi, i dolci della Sicilia, il gelato thai, le crepes e molto altro. Giovedì e venerdì gli stand apriranno alle 18, mentre sabato e domenica alle 12.

"Lo street food è diventato un luogo d’incontro ed un evento sempre più apprezzato dalle persone , soprattutto dai giovani – dice l’assessore alla promozione del territorio, Giuseppe Forastiero -. Quattro giornate di socialità, buon cibo e divertimento. Una manifestazione che vuole essere anche una boccata d’ossigeno per il mondo dei camioncini del cibo di strada, rimasti fermi per tanto tempo durante la pandemia".

Tutte le sere il dopo cena sarà animato da musica e spettacoli, si parte giovedì con ’Blues & Jetta’, venerdì è la volta di ’Rubbish - Oasis tribute band’. Sabato 10 giugno in piazza della Costituzione si potrà seguire la finale di Champions League in diretta su un maxi schermo. Infine, domenica, chiude ’Frank DD & Bonje’. "Una nuova edizione con specialità regionali e internazionali tutto all’insegna della qualità. - aggiunge il presidente della Pro loco, Lorenzo Scrozzo – E poi tanta musica e l’opportunità di vivere insieme la finale di Champions League grazie al maxi schermo montato in piazza della Costituzione"

Apprezzamento per la manifestazione è stato espresso anche dal sindaco Simone Calamai, che chiude: "Un ‘occasione di piacere, divertimento e socialità. Oltre al lavoro, alla qualità della vita per i nostri cittadini, è fondamentale proporre momenti che facciano vivere il paese e la comunità".