Pestata a sangue da due banditi

1 Cosa è successo

Martina Mucci, 28 anni, lunedì notte stava tornando dal lavoro quando è stata brutalmente aggredita

da due uomini con il volto coperto. Prima l’hanno spinta a terra, poi hanno cominciato a colpirla

con violenza alla testa

e al volto con cazzotti

e probabilmente un coltello (o un oggetto in grado di procurarle tagli alla testa e al volto).

2 L’allarme

Martina si è salvata

perché un condomino

ha acceso la lucde durante l’aggressione, spingendo

i due aggressori ad andarsene, lasciandola

in un bagno di sangue davanti alla porta di casa.

La mamma l’ha sentita bussare forte e l’ha soccorsa.

3 La sua versione

"Non conoscevo i due uomini che mi hanno aggredito, ma non credo all’ipotesi della rapina. Ho qualche sospetto, forse qualcuno non ha digerito certe cose. Mi volevano punire, ma non so perché. In questi giorni comunque non ho mai ricevuto minacce".