Perfetti sconosciuti. Oggi e domani l’atteso spettacolo

Oggi e domani alle 21 al Politeama da ricordare Perfetti sconosciuti, trasposizione teatrale del film che è stato un grandissimo successo, con tutto l’intreccio di amori, segreti, tradimenti incorniciato da un meccanismo perfetto, con la stessa regia che lo ha incoronato con due David di Donatello e tre Nastri d’Argento, quella di Paolo Genovese. Sul palco un cast affiatato e assortito in una brillante commedia su quattro coppie di amici che si conoscono da anni fino a scoprirsi… "perfetti sconosciuti". Come padroni di casa (Eva e Rocco) gli spettatori troveranno Valeria Solarino e Paolo Calabresi nei ruoli che al cinema furono di Kasia Smutniak e Marco Giallini; Anna Foglietta e Valerio Mastandrea cedono il testimone di coppia in crisi a Lorenza Indovina e Dino Abbrescia, mentre Alice Bertini e Marco Bonini interpretano gli sposini che avevano il volto di Alba Rohrwacher ed Edoardo Leo. A completare il cast Massimo De Lorenzo, nella parte del single incompreso che fu di Giuseppe Battiston. Perfetti sconosciuti è uno dei titoli più attesi della stagione del Politeama: nello spettacolo entra l’immutata storia della cena tra amici che, sfidandosi in un gioco della verità, posano i loro cellulari sul tavolo condividendo messaggi e telefonate.