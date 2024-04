Perdita in via Pontormo. Soluzione in stand by

Acque scure che fuoriescono dal resede di Marco Panerai in via Pontormo, l’unica soluzione è realizzare un tratto di rete fognaria che da piazza Niccolini raggiunga questa strada. Publiacqua e Comune di Carmignano chiariscono le rispettive posizioni riguardo al problema denunciato più volte da Panerai in quanto la perdita va avanti da ben 26 mesi e sta causando problemi igienico-sanitari non indifferenti oltre a danni all’abitazione per l’umidità di risalita. Panerai che vive con la moglie invalida al 100%, nei mesi scorsi, si è rivolto anche all’ufficio di igiene di via Lavarone che ha fatto un sopralluogo e certificato la precarietà igienico-sanitaria. "La rete fognaria che perde – spiega Publiacqua - è in area privata e quindi non è di competenza di Publiacqua. Detto ciò, al fine di risolvere il problema, Publiacqua si è resa disponibile, nel corso degli incontri avuti con l’amministrazione, a realizzare un nuovo tratto di rete pubblica che parte dal vicino parcheggio pubblico. Questo tratto di rete avrà il compito di raccogliere i reflui che allo stato attuale passano dalla condotta privata che attraversa le proprietà private e finisce in ambiente. La nuova rete sarà poi collegata al nuovo collettore fognario che Publiacqua sta già realizzando e che porterà tutti i reflui a depurazione. La soluzione è quindi già stata individuata dal gestore dell’acquedotto che rimane in attesa che i soggetti interessati forniscano risposta".

Questa soluzione effettivamente era stata prospettata dal Comune di Carmignano, con una lettera di risposta all’ufficio di igiene della Asl, già nel luglio 2023. Ma il tempo è trascorso e i propositi sono rimasti tali. Marco Panerai, 86 anni, è esasperato ed ha minacciato di chiedere i danni.

Il sindaco di Carmignano Edoardo Prestanti spiega il ruolo del Comune puntualizzando che l’intervento materiale spetta a Publiacqua: "È da più di venticinque anni che le fognature sono in carico al gestore e il Comune non ha nessun potere. Il Comune in questa vicenda è stato l’unico ente che ha cercato una soluzione e che ha lottato per ottenere la depurazione di Carmignano, una conquista pubblica storica. Abbiamo zero competenze sul tratto in questione e abbiamo solo chiesto di anticipare un lotto di lavori che risolverebbe il problema: quale è la colpa del Comune? Cosa potevamo fare di più? Sulla questione specifica abbiamo fatto il possibile".

M. Serena Quercioli