Per le famiglie. Il weekend in biblioteca

Tante iniziative per i più piccoli nelle biblioteche questo weekend. Alla Ovest tornano le letture animate del sabato mattina: alle 10 parte il ciclo La creatività può cambiare il mondo dedicato a Bruno Munari con incontri per bambini da 3 a 6 anni, a cura dell’Associazione Metropopolare. Munari considerava creatività e fantasia fondamentali per lo sviluppo dei più piccoli: con questi incontri i partecipanti daranno spazio alla sperimentazione libera attraverso l’arte e il divertimento, con letture animate, giochi teatrali e laboratori creativi. Sempre domani alle 16 in Lazzerini si conclude il ciclo In Partenza! con letture animate e laboratori che raccontano di partenze, arrivi, sogni e mete fantastiche, a cura di Chiara Stampone, per bambini dai 3 ai 6 anni: lettura animata dal libro Il viaggio di Agata e il suo mega zaino di Magali Le Huche, con laboratorio sulla scelta delle cose da portare in viaggio. In Lazzerini domenica dalle 10.30 alle 12.30 è in programma un nuovo appuntamento di Domeniche piccine: le famiglie con bambini da 6 mesi a 3 anni saranno accolte da una bibliotecaria che proporrà libri e suggerimenti per la lettura a bassa voce. È possibile arrivare in qualsiasi momento dalle 10.30 alle 12.30. Domenica in Lazzerini alle 16 si chiude il ciclo Contemporanea per bambini dai 7 anni in su a cura di Laura Izzi con letture e colorati laboratori creativi per giocare insieme a scoprire l’arte contemporanea. L’incontro sarà dedicato alla Poesia illustrata: verranno utilizzati vecchi libri destinati allo scarto per giocare con il linguaggio, trasformandoli in un’opera d’arte, in versi di poesia visiva.

C’è inoltre da ricordare che domani in Lazzerini inizia Oltre il proprio sguardo. Comunicare per comprendere: è il ciclo di incontri gratuiti a cura di Roberto Seghi Rospigliosi rivolto ai genitori di figli di qualsiasi età, che avranno risposta alle domande che più spesso si pongono nel riuscire ad essere presenti, un solido punto di riferimento E’ un percorso di crescita del proprio ruolo genitoriale in quattro appuntamenti: oggi dalle 10 alle 12, giovedì 3 aprile dalle 17 alle 19, sabato 12 dalle 10 alle 12 e giovedì 17 aprile dalle 17 alle 19. E’ possibile partecipare anche ai singoli appuntamenti, l’iscrizione è consigliata all’indirizzo mail [email protected]