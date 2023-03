Per la piazza di Poggio solo la prima pietra Palandri: "Quanti sprechi E un progetto sbagliato"

PRATO Proprio oggi ricorre l’ottavo anniversario della tempesta di vento che devastò il nostro territorio, compresa piazza XX Settembre, la più importante di Poggio a Caiano. In questi otto anni cosa è stato fatto per la piazza? Poco o niente. Percorsi di consultazione e condivisione con la cittadinanza, molto sbandierati e mai seriamente affrontati, concorsi di idee molto costosi per arrivare alla scelta autocratica di un progetto che denota una scarsa conoscenza del territorio e delle sue esigenze. Otto anni in cui sarebbe stato ad esempio sufficiente ripiantumare, sostituendo gli alberi caduti con piante più sicure e fare quei minimi interventi di manutenzione per rendere la piazza nuovamente fruibile in tempi molto rapidi e con un notevole risparmio di soldi pubblici che potevano essere destinati alla soluzione dei molti problemi del territorio. Invece si è scelto opportunisticamente di lasciare il progetto in un cassetto da aprire a qualche settimana dal voto. Una scelta che i poggesi pagheranno molto, molto cara. Infatti mentre nel programma triennale dei lavori pubblici 2021 - 2023 la spesa per gli interventi per la nuova piazza era stata preventivata in 565.865 euro, nell’ultimo documento deliberato (il piano 2022 - 2024) i costi sono lievitati di oltre il 116...