Per i più piccoli il coniglio sulla luna al Museo di scienze

Si chiama "Il coniglio sulla luna" il divertente laboratorio in programma al Museo Italiano di Scienze Planetarie organizzato nella cornice della manifestazione nazionale Kid Pass Days. Domenica 12 maggio dalle 16 alle 17 si potrà partecipare al laboratorio dedicato ad una lettura animata di una breve favola dedicata ad un coniglio e alla luna. Dal racconto di fantasia si passerà poi al racconto del primo sbarco dell’uomo sul nostro satellite naturale: come è fatta la tuta spaziale? Come si vive nello spazio? Seguirà un gioco dove i bambini, che saranno astronauti per un giorno, compiranno il viaggio dalla Terra alla Luna andata e ritorno, a passo di lanci di dado e di piccoli problemi da risolvere durante il percorso nello spazio.

L’attività durerà circa un’ora, età consigliata: dai cinque agli otto anni. Costo laboratorio: quattro euro a bambino, ingresso al Museo: gratuito per i bambini, ridotto (tre euro) per gli adulti. Informazioni e prenotazione obbligatoria entro domani alle 13 scrivendo una mail a: [email protected].