Per i LibDem prove di terzo polo

Si scaldano i motori nell’area liberal democratica pratese in vista delle elezioni di giugno. Lunedì dalle 19 all’ex Chiesino San Giovanni, i LibDem Europei discuteranno dell’opportunità di presentare una lista unitaria tanto alle europee quanto alle prossime amministrative. A farlo saranno tre ospiti di rilievo nazionale come Andrea Marcucci, a lungo parlamentare Pd e attualmente presidente nazionale di LibDem, la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia Viva e Benedetto Della Vedova, ex segretario nazionale di Più Europa e attualmente deputato. Previsti i saluti iniziali di Paolo Vannini e di Giovanni Luchetti, rispettivamente coordinatori regionali e provinciali di LibDem. Questa iniziativa aperta al pubblico segue di pochi giorni il primo incontro informale tra le forze politiche locali che ha visto la partecipazione di molte sigle di area liberaldemocratica che stanno affrontando la possibilità di presentare un’unica lista con una candidatura alternativa a quelle che verranno proposte da centrosinistra e centrodestra. Da capire soprattutto le intenzioni di chi, come Italia Viva e Azione, fa ancora formalmente parte dell’attuale maggioranza di centrosinistra che sostiene Biffoni e che, se deciderà di presentarsi con un progetto alternativo, dovrà chiarire la propria posizione.