Penny Market investe e assume

Penny Market aprirà tra 75 e 90 nuovi supermercati nel prossimo triennio. Entro la fine del 2024 la catena della grande distribuzione assumerà fino a 400 persone e le assunzioni proseguiranno anche nel biennio 2025-2026, per un totale di circa un migliaio

di nuovi ingressi. Per questo è consigliabile

consultare periodicamente il sito pennyitalia.intervieweb.it/it/career, dove è pubblicato l’elenco delle posizioni aperte e da dove è possibile inviare la propria candidatura. Numerosi i posti vacanti in Toscana. Per il nuovo punto vendita Penny di Siena, l’azienda cerca un direttore di negozio con, almeno, dai due ai cinque anni di esperienza nel settore

della grande distribuzione, in particolare nel settore alimentare. Posto vacante come direttore di negozio anche a Empoli, mentre per il supermercato di Capolona, in provincia di Arezzo, si selezionano addetti alla vendita e al banco gastronomia e specialisti di macelleria, part e full time. Posizione aperta a Firenze come assistente al direttore, mentre per la piattaforma logistica di Marciano, in provincia di Arezzo, si selezionano addetti alle spedizioni merci. Sono 480

in Italia e 28 in Toscana i posti di lavoro che arrivano, invece, da Lidl, che ricerca addetti alle vendite,

anche stagionali e a chiamata, o appartenenti alle categorie protette, o da inquadrare con contratto

di apprendistato. Tra le sedi di lavoro: San Giovanni Valdarno, Bibbiena, Pontedera, Poggibonsi, Calcinaia, Collesalvetti, San Giuliano Terme, Rosignano Marittimo, Pescia. Tutte le informazioni all’indirizzo lavoro.lidl.it.