Pedonalizzazione delle piazze. FdI: "Scelta infelice"

La pedonalizzazione delle piazze apre il dibattito. E c’era da aspettarselo. Pronta la replica al capogruppo del Movimento 5 Stelle, di Rocco Rizzo, consigliere di FdI e commerciante: "Le dichiarazioni del Movimento 5 Stelle in merito alla pedonalizzazione del centro storico, preoccupa molto residenti e commercianti, soprattutto perché non vi è nessun riferimento preciso a servizi ed infrastrutture compensative - dice Rizzo -. Il nostro centro vive già un equilibrio precario ed iniziative estemporanee e radicali possono solo peggiorare la situazione. Vogliamo sapere se le dichiarazioni del Capogruppo M5S Maioriello corrisponde alle volontà della giunta Bugetti. In questo momento serve una maggiore accessibilità e non aggiungere ulteriori ostacoli. Abbiamo una Ztl e varchi elettronici che attuano delle limitazioni di accesso che nemmeno nel centro storico di Firenze vengono osservati. Siamo convinti che un ripensamento di queste politiche in un senso di maggiore apertura ed accessibilità agevolerebbe la vivibilità ed il commercio del centro storico".