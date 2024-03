Pecci School Arte. Partono i corsi sul Novecento

Da domani torna in una veste rinnovata la Centro Pecci School Arte, l’appuntamento amato e seguito dal nostro pubblico dedicato a introdurre l’arte contemporanea a chi è interessato ad avvicinarvisi per la prima volta o è curioso di approfondirne nuovi aspetti. Questa edizione sarà gestita da un gruppo di giovani dottorande e dottorandi della Normale di Pisa, un’eccellenza internazionale del territorio toscano e dell’università di Milano. In sinergia con il Pecci, questo gruppo di studiose e studiosi ha accolto la proposta e la sfida di raccontare l’arte contemporanea del Novecento attraverso un linguaggio accessibile, così da dotare chi seguirà le lezioni di una serie strumenti e riferimenti, utili a leggere e comprendere l’arte internazionale dagli inizi del ’900 a oggi. Divisi in tre moduli e organizzato per decadi, questa nuova edizione primaverile della Pecci School Arte, intitolata Decades, rafforza l’impegno a promuovere una cultura accessibile della contemporaneità. Le lezioni inizieranno alle 21 e proseguiranno per circa un’ora, con possibilità di una discussione finale. Il costo delle lezioni è di 5 euro ciascuna, gratuito per studenti e disoccupati. Il pacchetto di 10 lezioni può essere acquistato a 35 euro.