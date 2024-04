"Pecci night". Orari straordinari per arte e cinema

Non solo mostre e arte contemporanea ma anche un contenitore culturale in cui la contemporaneità si declina in tante sfumature. "Centro Pecci Night", atto secondo. Con il format "e se ci entrassi dentro?" che giunge al secondo appuntamento, oggi dalle 18.30. Il mondo del grande schermo protagonista del programma di domani, sabato 13 aprile, con "Centro Pecci School Cinema". Ma andiamo per ordine. Oggi il Pecci ‘farà gli straordinari’ fino alle 24 per un’apertura che non è solo un’occasione per visitare tutte le mostre in corso (la retrospettiva su Alfredo Volpi dura fino al 9 giugno) ma anche per immergersi nel programma di "e se ci entrassi dentro?", con incontri, performance e musica sperimentale in collaborazione con Kinkaleri, Nub Project Space e Ooh-sounds. Ad aprire le danze un incontro alle 18.30 sulle radio libere e sulla figura di Giorgio Lolli, attivista e sindacalista bolognese trasferitosi in Africa: ospiti Federico Bacci e Francesco Eppesteingher, registi del documentario "Monsieur Lolli", in compagnia di Andrea Borgnino, autore radiofonico e responsabile editoriale di RaiPlay Sound, e Francesco Diasio, specialista di radio comunitarie e autore di "Etere: storie di radio, antenne e frequenze dal mondo". Il programma di live diffuso prosegue alle 21.30 con la performance "White out" di Maria Hassabi, a cura di Kinkaleri. Per la serata di "Centro Pecci Night" è previsto un biglietto d’ingresso unico che comprende mostre, concerti e performance (intero 7 euro, ridotto 10).

Riflettori accesi domani con il secondo appuntamento di "Centro Pecci School Cinema" alla scoperta del mondo del cinema. Attraverso un percorso articolato in due moduli, il corso condurrà i partecipanti in un affascinante viaggio su come è cambiato il linguaggio cinematografico dall’età del Muto alla fine del secolo scorso, per finire con un focus in autunno sul cinema contemporaneo del nuovo millennio. A ‘salire in cattedra’ alle 16 sarà Anna Masecchia, docente di storia e teorie del cinema all’università di Napoli: a seguire, alle 17.30, proiezione del film "Quarto potere" di Orson Welles. Il costo a lezione è di 4-5 euro, gratuito per studenti e disoccupati (il biglietto della lezione non include la proiezione del film).