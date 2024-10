Pecci e Pwc, se l’arte è economia sostenibile

"L’Arte dell’economia sostenibile: ispirazione, innovazione e impatto" è il titolo dell’incontro che si terrà martedì dalle 16.30 al Centro Pecci, in viale della Repubblica, organizzato da Pwc Italia, in concomitanza con la mostra "Colorescenze. Artiste, Toscana, Futuro".

L’appuntamento sarà l’occasione per esplorare in che modo l’arte e la sostenibilità possono convergere per stimolare la crescita economica, l’innovazione e la creazione di valore.

Attraverso testimonianze aziendali di imprese locali saranno approfonditi temi come l’integrazione di pratiche sostenibili nei propri modelli di business aziendali possa diventare un motore di crescita economica e di creazione di valore nel lungo termine per le imprese e la società e in che modo l’arte e la creatività possono diventare un catalizzatore di innovazione e cambiamento nel fare business, migliorando in sintesi anche il benessere della comunità.

All’incontro seguirà una breve visita guidata della mostra a cura del direttore Stefano Collicelli Cagol. Il numero di posti è limitato. Alle 17, si terrà l’apertura dei lavori da parte di Francesca Mariotti, presidente sezione toscana Andaf (Associazione nazionale dei direttori amministrativi e finanziari) e di Francesca Bignami, partner Pwc avvocati e commercialisti. Poi Luca Bonaccorsisi, direttore Pwc Italia e membro del gruppo di esperti Efrag parlerà di "Arte come catalizzatore del cambiamento". Alle 17.30 circa ci sarà la tavola rotonda dal titolo "Creare valore attraverso la sostenibilità: le esperienze delle aziende toscane" con interventi di Omar Antonio Cescut, direttore marketing B.T.T. Italia, Marco Mairaghi, chief strategy officer Nord Engineering, Simona Bondanza, manager sostenibilità di Opera Laboratori; Modera Paolo Bersani, Partner PwC Italia. Alle 18.15, Stefano Collicelli Cagol, direttore del Centro Pecci illustrerà il tema "Arte e sostenibilità: quando la creatività genera innovazione sostenibile".