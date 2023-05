Pecci, dal 25 al 27 maggio ecco la tappa del Città dei Lettori di Firenze

Prato, 16 maggio 2023 - Si terrà al Pecci la seconda tappa del Città dei Lettori di Firenze, la kermesse dedicata al libro e alla letteratura che da sei anni porta in Toscana autori, illustratori, traduttori e curatori di primo piano con l’obiettivo di promuovere la passione per la lettura. L'evento, in programma dal 25 al 27 maggio, si chiama "Centro Pecci dei Lettori. Città dei Lettori" e si tratta di un festival generazionale 0-25 che, coinvolgendo le scuole di ogni ordine e grado, punta a declinare – contemporaneamente – la letteratura per bambini e per ragazzi, la fiaba e l’illustrazione insieme alle nuove case editrici anche digitali, alle graphic novel, ai booktoker e ai manga. L'ingresso per assistere alle iniziative è gratuito, ma è consigliata la prenotazione al link Eventbrite, in quanto la partecipazione è garantita fino ad esaurimento posti.

Gli appuntamenti

Il giorno prima rispetto all'apertura della manifestazione, si terrà alle 20:30 nella Sala Cinema la Makoto Shinkai Night. Una serata maratona, in collaborazione con Nexo Digital e Dynit, con la proiezione di due capolavori del Maestro Shinkai, due anime imperdibili dell’unico e vero erede di Hayao Miyazaki: Your Name e Il Giardino delle Parole. "Centro Pecci dei Lettori" si inaugura giovedì 25 alle 11, in Sala Bianca (1° piano), con l’incontro assembleare tra 200 studenti del liceo scientifico-linguistico “Carlo Livi” di Prato e l’autore-cult Bernardo Zannoni che con il suo primo libro I miei stupidi intenti (Sellerio) ha conquistato il Premio Campiello 2022. Il primo laboratorio con gli illustratori (alle 16:30), coordinato dal dipartimento Educational del Centro Pecci, è affidato a Giovanni Colaneri con il suo La leggenda di Colapesce fresco di stampa (Corrarini, aprile 2023). Dopo la lettura dell’albo illustrato, Colaneri inviterà i bambini e le bambine a disegnare il loro messaggio per Colapesce in piena libertà.

L'inaugurazione pomeridiana, alle 18, è invece affidata allo scrittore Premio Strega Nicola Lagioia che lunedì 22 ha chiuso la sua ultima edizione, la 35° per la precisione, del Salone del Libro di Torino che ha diretto ininterrottamente dal 2017. L'autore terrà un’intrigante lectio a tema: Presto saprò chi sono. Una lezione sull’arte di raccontare storie attraverso la letteratura, da Omero ad Amelia Rosselli. Si prosegue, alle 19:30, con Le parole dell’Eros – incontro del ciclo Trilogia dell’Eros a cura di Emanuele Coen – in cui il disegnatore Giulio Mosca, più noto come Il Baffo, in dialogo con la linguista Vera Gheno presenta Ossitocina (Feltrinelli Comics, 2022), la sua più recente graphic novel. La prima giornata si conclude alle 21 con uno dei migliori scrittori della nuova generazione, Mattia Insolia (classe 1995) che in dialogo con Luca Starita presenta il suo secondo libro, Cieli in fiamme (Mondadori, 2023).

Le ultime due giornate

Due incontri con le scuole e la letteratura per bambini e per ragazzi, coordinati dall’Area Educational del Centro Pecci, aprono la mattina di venerdì 26 maggio. Alle 10, la traduttrice Daniela Almansi presenta La Crociata dei Bambini (Orecchio Acerbo, 2022) su testo di Bertolt Brecht e illustrata da Carme Solé Vendrell. Alle 11, Giorgia Pallaoro presenta il suo recente Re Laurino (Corraini, 2022) e partendo dalla lettura di Il roseto di Re Laurino, il primo volume della collana Storie in viaggio edita da Corraini Edizioni con Poste Italiane, illustra le figure leggendarie delle Dolomiti e delle Alpi orientali, soprattutto legate alle piante e ai fiori. Alle 16:30, ecco un laboratorio con illustratori d’eccezione e di grande curiosità: Disegnare le espressioni manga con Caterina Rocchi, fondatrice e direttrice della Lucca Manga School e con alcuni dei suoi allievi. Alle 18, tocca a Robinson, Booktoker e Mercato editoriale, incontro con Sara Scarafia e alcune booktoker. Alle 19:30 c'è la presentazione di Quasi di nascosto, un’antologia under 25 pubblicata nel febbraio 2023 da Accento Edizioni, la nuova casa editrice lanciata dal conduttore televisivo Alessandro Cattelan. Incontro con Eleonora Daniel (editor) e le autrici: Michela Panichi (Premio Campiello Giovani 2020), Emma Cori e Aminata Sow in dialogo con il direttore del Centro Pecci, Stefano Collicelli Cagol, e il direttore de La Città dei Lettori, Gabriele Ametrano. Sabato 27 maggio, spazio a due incontri sulla letteratura per bambini, coordinati da dipartimento Educational del Centro Pecci. Alle 10, lettura animata con Alberto Lot e il suo nuovo libro, Il dubbio (Minibombo 2022).

Francesco Bocchini