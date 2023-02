Pd, ultimo scatto verso le primarie Dove saranno i 44 seggi per votare

Manca una settimana esatta alle primarie aperte del Partito democratico che porteranno alla scelta del nuovo segretario nazionale, ma anche a quella del nuovo segretario regionale. Nel primo caso la corsa è fra il presidente dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, e la deputata Elly Schlein, nel secondo caso il testa a testa è fra l’ex sindaco di Campi Bisenzio Emiliano Fossi e la consigliera regionale Valentina Mercanti. Si voterà domenica prossima, 26 febbraio, dalle 8 alle 20. Il Pd a livello provinciale ha allestito 44 seggi elettorali, per lo più nei circoli, ma anche altri luoghi.

"Un modo – spiega il presidente della commissione di garanzia Pd, Sandro Lascialfari – per coinvolgere quanti più cittadini possibile e per favorire la partecipazione non solo degli iscritti ma anche di sostenitori e simpatizzanti". A Prato città i circoli sono quelli di Figline, Coiano, Santa Lucia, Chiesanuova, Borgonuovo, Galciana, Vergaio, Sant’Ippolito, Viaccia, Narnali, Maliseti, Casale, Iolo, Tobbiana, San Giusto, Tavola, Cafaggio, Grignano, Paperino, San Giorgio a Colonica, La Macine, La Querce, Mezzana. A questi si aggiungono la sala Ater di Galcetello, lo Spazio Aut in centro storico, il centro civico di via Milano al Soccorso, il Ventrone del Villaggio Gescal, lo spazio di AbitCoop in via Boni e il gazebo in piazza della Pietà. Nella federazione Pd di via Carraia ci sarà invece il seggio speciale.

Ai trenta spazi di Prato città si aggiungono, le Scuderie Medicee di Poggio a Caiano, il circolo 11 Giugno di Carmignano, quello di Seano, quello di Comeana, Carmignanello, Mercatale di Vernio, Sant’Ippolito, Tamare di Montemurlo, Bagnolo e Oste. In vallata troviamo seggi anche nell’ex scuola elementare di Montepiano, alla sala polivalente Baldini di Vaiano e alla palestra comunale de La Briglia. Ogni pratese potrà votare in base alla propria sezione elettorale di appartenenza. La sezione riportata sulla tessera elettorale corrisponde a un seggio specifico delle primarie, il cui accoppiamento potrà essere verificato consultando gli organi ufficiali di comunicazione del Pd. Per votare serviranno la carta d’identità e la tessera elettorale. Per gli iscritti il voto è gratuito, tutti gli altri dovranno pagare 2 euro.

Due le schede che saranno consegnate: una per le primarie nazionali, l’altra per le regionali. Variegate le modalità di voto. Oltre ai maggiorenni, viene data la possibilità di partecipazione anche ai minorenni nella fascia 16-17 anni: si dovranno pre-registrare sul sito www.primariepd2023.it e sarà indicato il seggio di appartenenza. Lo stesso vale per lavoratori e studenti fuori sede. Il voto on line è invece riservato ai cittadini italiani residenti all’estero e a persone impossibilitate per motivi di lavoro, salute o distanza a recarsi al seggio. Qui la pre-registrazione andava fatta entro ieri. Per chi ha problemi fisici o è malato c’è anche la possibilità di attivare il ‘seggio volante’ che si recherà direttamente nelle abitazioni. La richiesta entro sabato prossimo va fatta all’indirizzo: [email protected] Per assicurare il buon esito del voto sono stati mobilitati circa 250 volontari.

Stefano De Biase