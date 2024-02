Patto con la Lav per la tutela dei conigli

Il Comune di Montemurlo rinnova il suo impegno a favore della tutela della salute e del benessere degli animali domestici. L’ultima convenzione in ordine di tempo, stipulata dal Comune, a costo zero, è quella con la Lav, Lega anti-vivisezione che ha come finalità quella di contrastare attivamente il fenomeno dell’abbandono dei conigli domestici e impedire il proliferarsi di quelli già dispersi sul territorio. "A Montemurlo non abbiamo particolari problemi di abbandoni di conigli domestici, quindi questa convenzione vuole rappresentare prima di tutto un’attività di sensibilizzazione e prevenzione – spiega l’assessore all’ambiente Alberto Vignoli (nella foto) - Quando si prende un animale domestico come il coniglio è importante conoscere le sue esigenze e l’impegno di cura che richiede". Pur rappresentando il terzo animale più diffuso nelle case degli italiani dopo il cane e il gatto, il coniglio domestico non gode di ugual considerazione. I conigli vengono abbandonati, quando le persone si rendono conto delle sue reali esigenze, che sono pari, se non delle volte più complesse di quelle di cane e gatto. I conigli domestici non sono adatti alla vita in ambienti diversi da quelli casalinghi e finiscono spesso per essere investiti dalle auto, predati da animali e vittime di malattie che portano molto spesso alla morte. La Lav procederà al recupero dei conigli, che saranno sterilizzati in cliniche veterinarie convenzionate. Durante il periodo di degenza post operatoria i volontari dell’associazione, anche tramite l’ausilio dei canali social, si concentreranno nel pubblicizzare le adozioni dei conigli.