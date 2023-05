Pasto a domicilio per gli anziani soli "Aiuto concreto a chi è in difficoltà"

Un’alta percentuale di anziani. Sono quelli presenti in Val di Bisenzio dove gli over 65 sono moltissimi. Nella maggior parte dei casi, poi, si parla di famiglie mononucleo che non hanno reti parentali vicine o che si prendano cura degli anziani. Il tutto reso ancora più difficile a causa della dislocazione territoriale del comune vaianese. Per minimizzare l’isolamento di queste persone e fornire assistenza ai tanti anziani fragili presenti sul territorio, l’assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Vaiano ha voluto avviare la sperimentazione di un nuovo servizio di consegna di pasti caldi a domicilio a queste persone prive di reti parentali o di supporto. Un gesto che va oltre il progetto e che permette ai volontari di portare anche vicinanza e ascolto agli anziani fornendo loro un aiuto nella quotidianità di cui hanno tanto bisogno, che va di conseguenza a incentivare anche una adeguata alimentazione e cura di se stessi.

"Un uomo o una donna anziani, privi di una rete familiare o di un contesto sociale attivo, tendono facilmente a trascurare una corretta alimentazione e spesso non hanno nemmeno la forza materiale per potersi preparare un pasto adeguato alle loro necessità", ha spiegato Giulio Bellini, assessore ai Servizi Sociali del Comune, per questo motivo "l’amministrazione di Vaiano ha voluto attivare un progetto sperimentale che prevede la consegna a domicilio del pranzo e della cena. La finalità è duplice: da una parte sostenere concretamente persone in difficoltà socio-economica, dall’altra effettuare un monitoraggio quotidiano nei loro confronti così da comunicare tempestivamente eventuali problematiche al servizio sociale. Nessuno deve essere lasciato indietro: con questo obiettivo potenziamo ulteriormente i servizi a sostegno di chi fa più fatica nella quotidianità, anche grazie al lavoro di rete con l’associazionismo", conclude l’assessore.

Il progetto prevede la consegna del pranzo e della cena ad un nucleo di soggetti selezionati dal servizio sociale, anziani soli, persone con disabilità o con altre fragilità, che per tutto il 2023 beneficeranno di questo servizio partito ad aprile. La consegna dei pasti è gestita dall’associazione Aiuti dalla Vallata grazie al prezioso servizio dei volontari, che prelevano i pasti dal centro cottura di Vaiano gestito da Cirfood. Per questa sperimentazione l’amministrazione ha stanziato 10mila euro, il servizio non prevede nessun costo o compartecipazione da parte dei soggetti selezionati. Per attivare il servizio è necessaria una valutazione del servizio sociale professionale. E’ possibile prendere contatti tramite il segretariato sociale al numero verde 800922912.