Passione orto, bando per un appezzamento di terreno da coltivare

Passione orto. È stato pubblicato sul sito istituzionale ( www.comune.montemurlo.po.it) l’avviso pubblico per l’assegnazione di 27 appezzamenti di terreno che fanno parte degli orti urbani ’Paolo Pieraccini’ di via Lamarmora-via Tagliamento realizzati nell’ambito del progetto "Centomila orti in Toscana". Per partecipare al bando c’è tempo fino al prossimo 15 novembre. L’assegnazione degli orti avverrà dando priorità ai residenti a Montemurlo. Per candidarsi all’avviso occorre avere 18 anni compiuti. L’assegnazione degli orti ai richiedenti è fatta secondo l’ordine di arrivo delle domande nella graduatoria che terrà conto dello status familiare ed occupazionale ed avrà validità a partire dal gennaio 2025 per i successivi 5 anni. Gli assegnatari degli orti sono tenuti a sottoscrivere il regolamento di gestione e uso degli spazi e a pagare una quota annuale pari a 50 euro per il primo anno e 80 euro per i successivi. Le domande devono essere presentate utilizzando il modello di domanda allegato all’avviso e consegnate a mano all’ufficio protocollo (piazza della Repubblica, 1) dalle 9 alle 13,30, inviate per posta o spedite per posta elettronica certificata alla mail [email protected]. Le particelle degli orti hanno una superficie variabile da 32 a 80 metri quadrati, sono delimitati da appositi cordonati e dotate di presa dell’acqua per l’irrigazione. Gli orti possono essere coltivati dagli assegnatari e dai loro familiari.

"Gli orti urbani rappresentano una bella opportunità di gestione condivisa degli spazi pubblici con finalità sociali - spiega l’assessore all’ambiente e cura del verde Alberto Vignoli- Uno svago per la promozione di sani stili di vita e di relazioni intergenerazionali positive". Gli orti sono intitolati a Paolo Pieraccini, sindaco amatissimo di Montemurlo negli anni Ottanta.