Passaporti ancora in giacenza, la Questura di Prato invita a rispettare le date di ritiro

Un consistente numero di passaporti, richiesti anche per motivi di urgenza, prodotti e non ancora ritirati dai titolari risulta ancora in giacenza per questo la questura di Prato, in una nota, invita l’utenza a rispettare le date per il ritiro dei titoli secondo le indicazioni riportate sul sito web della stessa questura negli elenchi dei titoli pronti per la consegna. La questura ricorda anche che visto il notevole incremento delle richieste di rilascio o rinnovo di passaporto da parte della cittadinanza, sono sempre attive le giornate ‘Open day’, consistenti in aperture straordinarie al pubblico per la ricezione delle istanze di rilascio o rinnovo del passaporto.