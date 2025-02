Partono i corsi per principianti

I giocatori di bridge lo ripetono da sempre: è un gioco di intelligenza e deduzione, è una ginnastica della mente. Il Bridge club Prato riparte, in questo nuovo anno, con un corso ideato proprio per i principianti.

Da venerdì 14 febbraio prende il via il “Corso di avvicinamento al bridge“ in 14 lezioni. L’appuntamento è nei locali del Laboratorio del tempo in via 7 Marzo a Galcetello, dalle 21 alle 23, ogni venerdì. Il corso sarà tenuto da istruttori federali iscritti all’albo della FIGB-Federazione italiana gioco bridge.

In seguito, sarà possibile partecipare a tutti i tornei del circolo che si tengono solitamente martedì e giovedì. Le prime due lezioni sono gratuite.

Per informazioni e iscrizioni rivolersi alla pagina Facebook del club oppure telefonare a: Patrizia 328-4919165; Guido 335-5615839 ; Andrea 333-9590933.

Nel 1993 il Coni ha riconosciuto il bridge come attività sportiva e tantissime scuole l’hanno adottato come disciplina didattica per rafforzare la memoria, la lettura e il linguaggio, per aumentare la capacità di calcolo, in forza anche di un protocollo d’intesa stilato nel 1998 dal ministero della Pubblica istruzione e la Federazione italiana gioco bridge.

L’Unesco ha riconosciuto che il bridge è uno sport di intelligenza con un’importante componente di convivialità, sviluppa le capacità intellettuali e migliora le doti comunicative.

Pagina a cura di Marilena Chiti