Partono i corsi di nuoto. Tariffe ferme al 2023

Tempo di piscina. Sono aperte le iscrizioni ai corsi di nuoto intensivi estivi promossi dal Comune con il Cgfs rivolti a bambini e ragazzi dai 5 ai 17 anni che si svolgeranno a Prato alla piscina Galilei (via Marradi, 3) nel mese di giugno - dal 17 al 28 giugno e per il mese di luglio- dal 1 al 26 luglio - tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 10.40.

L’assessore allo sport spiega che i corsi di nuoto estivi rappresentano un’opportunità importante per dare la possibilità a tutti i bambini d’imparare a nuotare, un’abilità importante sia per lo sviluppo e il benessere fisico ma anche per la sicurezza personale. Anche quest’anno il Comune offre il servizio di trasporto da e per la piscina e mantiene i costi invariati. Le iscrizioni possono essere effettuate in qualsiasi momento, inviando una email a [email protected], allegando i moduli di iscrizione ai corsi di nuoto e al trasporto scaricabili dal sito del Comune di Montemurlo www.comune.montemurlo.po.it alla pagina ’Corsi di nuoto per ragazzi dai 5 ai 17 anni’, compilati e firmati dal richiedente e completi delle ricevute di pagamento e del certificato medico di idoneità sportiva agonistica o non agonistica (per i bambini dai 6 anni in su). Per chi volesse fare le iscrizioni allo sportello al cittadino (presso il Centro Giovani in piazza Don Milani), sarà aperto oggi dalle 9 alle 12, mentre per quanto riguarda i corsi di luglio lo sportello al cittadino sarà aperto da lunedì 17 a sabato 29 giugno dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13 e il sabato dalle 8,30 alle 12,30.

Il costo per giugno è di 75 euro, mentre per le quattro settimane di luglio, dal 1 al 26 luglio, è di 150 euro; ai costi del corso vanno aggiunti 30 euro come quota Cgfs per i nuovi iscritti.