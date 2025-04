Partigiano Fiorello Fabbri. Le memorie per il futuro

I Giovani Democratici organizzano per domani un pomeriggio dedicato alla memoria storica, concepito come una staffetta ideale tra passato, presente e futuro sui valori fondanti dell’antifascismo e della nostra Repubblica. Sarà una camminata alla riscoperta delle pietre d’inciampo, seguita da un incontro conviviale con il partigiano Fiorello Fabbri, 96 anni, presidente onorario di Anpi Prato. Il ritrovo è alle 15.30 davanti alla Lazzerini. Da lì partirà una passeggiata guidata che condurrà i partecipanti a “inciampare” simbolicamente in alcune delle pietre commemorative presenti in centro. "Questa iniziativa è un impegno per il futuro – dice Niccolò Ghelardini, segretario dei Gd di Prato –. Vogliamo che la memoria della deportazione e della lotta partigiana sia un testimone vivo, passato di mano in mano. Sentiamo la responsabilità di raccogliere questa eredità e portarla avanti". Dopo la camminata, intorno alle 17 nella sede dei Gd una merenda in compagnia di Fiorello Fabbri. "Sono felice di poter incontrare i giovani e condividere la mia esperienza – dice Fabbri –. La Resistenza non è finita: vive ogni volta che qualcuno si alza in piedi contro l’ingiustizia. Vedere ragazzi interessati alla nostra storia mi riempie di speranza. È fondamentale che non si dimentichi, e io ci sarò". L’incontro avverrà alla presenza di rappresentanti sia di Anpi che di Aned. "Camminare sui luoghi della memoria e poi ascoltare la voce diretta di un testimone come Fiorello Fabbri, simbolo della Resistenza, è un’esperienza formativa insostituibile", conclude Michele Arcidiacono, responsabile formazione dei Gd pratesi.