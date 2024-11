Parte lo screening mammografico

Campagna di screening mammografico a Poggio a Caiano da lunedì.

L’Asl Toscana centro promuove i controlli per le donne di età 45-74 anni residenti nel comune mediceo. Lo screening sarà effettuato con mammografo mobile nel parcheggio del distretto in via Giotto 1 a Poggio a Caiano. La partecipazione avviene tramite lettera di invito presso il proprio domicilio, inviata dalla segreteria screening del Centro Prevenzione Oncologica “Eliana Martini” in via Galcianese 93/12 a Prato. Coloro che rientrano nella fascia di età 45-74 anni e non avessero ricevuto l’invito possono telefonare o scrivere alla mail negli orari di apertura della segreteria screening:

Telefono: 055 545454

da lunedì a venerdì

dalle 8.30 alle 12.30; il lunedì e il mercoledì pomeriggio dalle 14 alle 16.30. La mail è: [email protected] .