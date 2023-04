Parcheggi impossibili Il cantiere della giungla cancella i posti auto "Multati ugualmente"

Siamo sempre alle solite, all’eterno dilemma dei posti auto che mancano e delle multe che scattano anche quando non ci sono altre soluzioni utili per parcheggiare. Succede in via Turchia, dove è in corso il cantiere per la realizzazione delle giungle urbane sulle facciate, sui terrazzi e sugli spazi condominiali delle case popolari. A protestare sono i residenti del palazzo dove è in corso il cantiere di forestazione: "Ci sono i lavori in corso con macchine operatrici e stoccaggio dei materiali che hanno occupato lo spazio riservato alla sosta dei veicoli", spiega Maria Rita Luparello. "In questo periodo di lavori abbiamo sempre parcheggiato in strada, ossia lungo via Turchia e non è mai accaduto niente tranne questa settimana. La mattina quando sono andata a prendere l’auto ho scoperto che tutte le macchine erano state multate perché parcheggiate durante la pulizia strade. Ci sentiamo presi in giro. E dove avremmo dovuto parcheggiare?", dice.

Nella zona non esistono posti utili per la sosta tranne la stessa via Turchia e lo spazio condominiale che però adesso è occupato dai cantieri: "Ho già pagato la sanzione, ma sono proprio arrabbiata. L’unica possibilità per noi sarebbe parcheggiare al Parco Prato, ma questo non è fattibile per la distanza". La sorpresa è stata amara: le auto sanzionate sono state più di una per buona pace dei residenti beffati. "Non è tanto per la cifra della multa, ma perché la trovo una vera ingiustizia. Non avevano alternativa, per il periodo del cantiere poteva essere fatta un’eccezione", chiude Luparello.

Le proteste non si esauriscono: al numero Whatsapp 337.1063052 del cittadino cronista, è arrivata la segnalazione di una residente della zona di Maliseti contro la realizzazione della pista ciclabile lungo via Montalese, a fianco del cimitero di Chiesanuova. Lo spazio veniva utilizzato per parcheggiare l’auto dai frequentatori del camposanto, ma la realizzazione delle fioriere e quindi della pista ciclabile lungo la strada che arriva dritta al centro di Maliseti hanno tolto la possibilità di sosta. "Ecco che anche i pochi parcheggi a disposizione adesso non ci sono più. Le persone secondo l’amministrazione come devono fare per andare a trovare i propri cari al cimitero?", lo sfogo arrivato al numero Whatsapp della Nazione. L’opera rientra nel completamento della viabilità di Maliseti che comprende la riqualificazione e il completamento delle piste ciclopedonali, un nuovo attraversamento pedonale, la messa in sicurezza dell’area verde limitrofa al cimitero di Chiesanuova oltre alla piantumazione di più di 100 alberi, e piante ornamentali alle rotatorie. In particolare la pista ciclopedonale in via Montalese, nel tratto compreso tra via Melis e la diramazione verso via Jotti, prevede anche la realizzazione di nuovi posti auto, i disagi quindi saranno limitati soltanto al tempo effettivo del cantiere.

