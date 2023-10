Da Prato a "Reazione a catena": ecco il trio dei “Paperini”

rato, 25 ottobre 2023 - Il Paperino San Giorgio protagonista sulla tv nazionale. Sulla rete ammiraglia della tv di Stato, Rai Uno, sono difatti 'scesi in campo' tre allenatori della scuola calcio giallo-azzurra. Un appuntamento storico per il club del presidente Sauro Pratesi, che ha offerto anche la possibilità di far conoscere al grande pubblico la dimensione sportiva e sociale di una storica società di Prato. L'occasione è stata rappresentata dal popolare show Reazione a Catena, seguitissimo quiz preserale condotto da Marco Liorni, in onda tutti i giorni alle 18.45 sul primo canale, dove stavolta sono stati ospitati tra i concorrenti il direttore tecnico Andrea Bonfiglio e i mister Edoardo Mammoli e Simone Argenziano.

Il trio di tecnici ha partecipato al gioco come squadra sotto il nome de "I Paperini" spiegando al pubblico l'origine di questo nome, il legame che li unisce ed ottenendo anche il plauso del conduttore per i progetti di calcio sociale sviluppati nella cantera, i quali peraltro - nei mesi scorsi - sono valsi due importanti riconoscimenti allo stesso Bonfiglio: il prestigioso "Premio Mondonico" del Coni e il "Grassroots Leader" della Figc.

Il sodalizio è dunque sceso nell'arena televisiva per sfidare le campionesse, tre ragazze romane riunitesi - per un bizzarro scherzo del destino - sotto il nome de "Le Ciao Coach".

Nel corso della puntata gli allenatori del Psg si sono ben disimpegnati, conducendo a tratti la gara, ma presentandosi al gioco decisivo in leggero svantaggio, dovendo pertanto concorrere per primi, senza così poter conoscere il risultato delle rivali. A sfavorire ulteriormente il trio anche i cinque secondi di penalità per la mancata individuazione della "Zot", la parola nascosta connessa ad altre due, nello specifico "Proprietà" e "Resistenza" (la soluzione proposta è stata "Tenacia" ma quella giusta era "Tenuta", ndr).

"L'intesa vincente" - sfida in cui due giocatori devono comporre una domanda di senso compiuto, pronunciando una parola a testa e facendone indovinare un'altra al terzo elemento della squadra - ha visto così "I Paperini" ottenere cinque punti, indovinando peraltro entrambi i cosiddetti raddoppi, le combinazioni più difficili, ma incappando in qualche errore nelle definizioni più semplici. Le avversarie ne hanno invece conquistati sette, maturando tuttavia la vittoria solo sul gong a testimonianza dell'equilibrio della partita. Un risultato comunque onorevole per Bonfiglio, Mammoli e Argenziano che hanno indubbiamente pagato l'emozione del debutto e la scarsa familiarità al contesto televisivo rispetto alle campionesse, ormai in carica da diverse puntate. Al ritorno a casa li aspetterà l'affettuosa accoglienza dei bambini della scuola calcio giallo-azzurra che sarà certamente da campioni.