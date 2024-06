La scomparsa di Paola Maria Agati, imprenditrice che guardava lontano

Prato, 23 giugno 2024 - Si è spenta all’età di 78 anni Paola Maria Agati, imprenditrice pratese, per una malattia contro la quale si è battuta con grande coraggio e sempre con il sorriso sulle labbra. Il suo nome è legato ad una impresa che si differenzia dal core business tessile del distretto. Infatti, Paola Maria Agati negli anni Ottanta intraprese un’attività che ancora oggi porta il suo imprinting ed il suo carattere forte. Insieme al fratello Paolo e alla cognata Liliana e con il marito Alberto Parlanti, ha fondato la Rollprogres, azienda ancora oggi di successo, specializzata nella fornitura di sistemi per la pulizia industriale. La prima sede dell’azienda era a Maliseti, poi si spostò nell’attuale capannone in via Danubio, nella zona artigianale di Chiesanuova. Paola Maria Agati è stata davvero una donna imprenditrice a tutto tondo e non si è sottratta ad altre sfide di carattere imprenditoriale. Così, sempre insieme al fratello Paolo e al marito Alberto a metà anni Ottanta si è lanciata alla conquista in terra delle cartiere toscane, a Porcari (Lucca). Qui riesce a dare vita alla Cartindustria Eurocarta, specializzata nel settore del tissue professionale. Oggi quell’azienda, nata dalla lungimiranza imprenditoriale di Paola Maria, è guidata dalle amate nipoti Simona e Ilaria ed è tra le trasformazioni piu importanti d’Europa.

Il marito Alberto Parlanti la ricorda come una moglie straordinaria, lungimirante dal carattere forte e coraggiosa: "E’ stata fino ad oggi il motore della famiglia, ha affrontato la malattia con estrema dignità, fino all’ultimo è stata fonte di coraggio per tutti noi. Una compagna di vita meravigliosa, incolmabile il vuoto lasciato senza la mia amata Paola". Grande cordoglio fra quanti hanno avuto l’occasione di conoscere Paola, parenti, amici e clienti dell’azienda.

La salma è esposta da ieri alle cappelle della Pubblica Assistenza di via San Jacopo. Le esequie saranno celebrate domani alle 10.30 nella chiesa San Giovanni Battista a Maliseti.

La famiglia ha espresso il desiderio di non ricevere fiori, ma chi lo desidera, in ricordo di Paola, può donare un’offerta per la ricerca contro il cancro all’Att- Associazione Tumori Toscana.

Sa.Be.