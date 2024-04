Palla Grossa, Gialli in fermento. Incontri con i tifosi e tesseramenti Il quartiere di Santo Stefano a Prato si prepara per la prossima edizione della Palla Grossa con nuove adesioni e un piano triennale per tornare ai fasti del passato, puntando su risultati sportivi e una società più solida. Nuovi ingressi nel consiglio direttivo e staff tecnico, con collaborazione con la Dog Eat Dog Academy. Prossimo evento di tesseramento il 4 maggio.