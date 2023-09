Palla Grossa, l’altra partita. Via alla sfida tra tessitrici

Prato, 9 settembre 2023 – E’ tempo di fare sul serio. Questa sera alle 21 si aprirà ufficialmente l’edizione 2023 della Palla Grossa in piazza del Mercato Nuovo. I calcianti scalpitano in attesa di sfidarsi nell’arena, ma oltre a loro ci sarà anche la grande novità (che poi non è altro che una riproposizione di una tradizione del passato che era andata perduta negli anni) della sfida fra le tessitrici dei vari quartieri, al secolo Alice Bettini, Roberta Cioni, Stefania Marinaccio e Susanna Musztrai.

Ad affrontarsi, insomma, non saranno solo muscoli e testosterone, ma anche abilità manuali e certosina pazienza. Andiamo però con ordine e torniamo all’arena. Ad inaugurare questa edizione saranno gli Orsi Azzurri di Santa Maria e i Leoni Gialli di Santo Stefano, questa sera nella prima semifinale. Due quartieri in cerca di riscatto, che hanno pian piano cercato di ricostruire la loro base di tesserati. Gli Azzurri sono ancora a caccia del primo palio della loro storia, mentre i Gialli vorrebbero tornare ai fasti del passato, quando per lunghi periodi dominavano la Palla Grossa. Ci sono ancora posti disponibili per questa semifinale e i biglietti possono essere acquistati anche direttamente in piazza del Mercato Nuovo.

La seconda semifinale, domani sera alle 21, è invece già sold out e vedrà affrontarsi i campioni in carica delle Aquile Rosse di Santa Trinita e gli acerrimi rivali, i Draghi Verdi di San Marco. A fianco di entrambe le semifinali, per tutta l’ora di gioco prevista, si svolgeranno però altre due sfide davvero colorite: le tessitrici dei rioni che nel frattempo si staranno sfidando nell’arena si alterneranno al telaio antico gentilmente concesso dall’Istituto Buzzi e, sotto gli occhi attenti del professor Luigi Della Rovere, gareggeranno fra loro ad intervalli identici di tempo.

Al termine della partita dei calcianti, vincerà la sfida al telaio la tessitrice che sarà stata capace di tessere il pezzo di stoffa più lungo. Le due tessitrici vincenti le sfide di semifinale, indipendentemente dal risultato dei compagni calcianti, si sfideranno il 16 settembre, in contemporanea con la finalissima della Palla Grossa. Accanto alle sfide, l’organizzazione di Music Staff, anche stasera e domani, ha previsto una serie di eventi collaterali: stasera la serata ‘La Vita a 30 Anni’, mentre domani sera spazio all’entusiasmo e dell’energia dell’Aperitivo in Famiglia.