"Palazzina Laf" è sold out. Riondino e Germano in città per i diritti dei lavoratori

Due ospiti di eccezione e due proiezioni sold out: esauriti i biglietti per Palazzina Laf, il film sul grande schermo del Terminale domani alle 18.30 e alle 21 per accendere di nuovo i riflettori sul diritto al lavoro, contro lo sfruttamento, per la giustizia e la dignità. Ospiti speciali dell’iniziativa, organizzata nell’ambito di Prato Social Forum, saranono gli attori Elio Germano e Michele Riondino, i protagonisti del film, di cui Riondino è anche egista (la sua prima prova dietro la macchina da presa). Erano state talmente tante le prenotazioni alla proiezione serale che gli organizzatori nei giorni scorsi avevano previsto anche il bis delle 18.30, ma appunto al Terminale domani sarà tutto esaurito, a testimonianza di quanto i temi del lavoro, della sicurezza e dei diritti siano importanti, tanto più in una città come la nostra. Palazzina Laf racconta la crisi occupazionale ed ambientale dell’Ilva di Taranto attraverso la vicenda dei dipendenti scomodi confinati appunto nella "Palazzina Laf" e tenuti forzosamente inoperosi. Il film è tratto da vicende realmente accadute, da uno dei più rilevanti casi di mobbing della fine degli anni ’90; le riprese si sono svolte alle acciaierie di Piombino, dove è stato ricostruito il set dello stabilimento Ilva. Riondino interpreta l’operaio Caterino, uno dei tanti del complesso industriale. Quando i vertici aziendali decidono di utilizzarlo come spia per individuare i lavoratori di cui vogliono liberarsi, chiede di essere collocato anche lui alla Palazzina Laf. Elio Germano è invece Giancarlo Basile, giovane e scaltro dirigente dell’azienda. "L’iniziativa sarà occasione per affrontare le questioni legate al diritto al lavoro dignitoso e alle vertenze per riscattarlo", dice il Prato Social Forum, annunciando la partecipazione alla serata del Collettivo di Fabbrica ex-GKN e del movimento 8x5. "Le scene travalicano l’aspetto cinematografico per ripresentarsi purtroppo anche nella nostra realtà – aggiunge il Social Forum –: dal distretto tessile moda alle imprese industriali come l’ex-Gkn nella piana toscana dilaga il ricatto della precarietà, fino allo sfruttamento, e dove però collettivi e movimenti sindacali cercano di riscattare i diritti alla salute e al lavoro dignitoso, anche in ottica di riconversione ecologica. Con le nuove privatizzazioni del patrimonio pubblico, la crescente speculazione finanziaria e la contrazione dei settori produttivi a vantaggio della rendita immobiliare, la vicenda assume ancora più rilevanza – conclude e per questo ringraziamo Elio Germano e Michele Riondino della straordinaria partecipazione".