Overture e preludi con Karajan La magia della musica su Rtc

La nostra scelta per l’ascolto di grande musica su Rete Toscana Classica suggerisce un’ora con Herbert von Karajan che dalle 12,40 di oggi spazia in una miscellanea di ouverture e preludi di opere di Mozart, Rossini, Strauss, Cherubini, Verdi. Alle 17,24 la musica dell’estroverso Stravinskij propone un "Concertino per dodici strumenti" ( fiati e un violino e un violoncello), poi una Sinfonia per fiati alla memoria di Debussy (dirige Pierre Boulez). Ancora Debussy per voce di soprano (Dawn Upshaw e Levine al pianoforte): interessante proposta di intensi ma piccoli brani tra cui "Chiaro di luna" (18,40). Antonio Pappano alle 19,33 dirige "I Pini di Roma" (Orchestra Santa Cecilia), alle 20,06 Britten che dirige Britten in "Simple Symphony per archi". Lunedì alle 11,57 le danze del creatore del walzer viennese, Josef Lanner, poi, alle 13,15 "le mille e una notte" con tre versioni di "Sheherazade": di Ravel, di Szymanowki e di Rimskij Korsakov (direttore Abbado). Dopo le notti esotiche ecco (14,40) la più robusta sonorità della musica per banda: Ives, Sostakovic, Holst. Dopo la "Kreisleriana" di Schumann (21,36), Chopin e Schumann sul pianoforte di Andras Schiff. Martedì 18 (10,40) Carlos Kleiber dirige la "Pastorale" di Beethoven, mentre alle 20,30 si può ascoltare "Incompiuta" di Schubert diretta da Bernstein, seguita da un "Notturno" di Luciano Berio (23,37). Mercoledì alle 14,08 suite da balletti: "Lo schiaccianoci" di Cajkovskij ( Karajan), da "Il bullone" e "L’età dell’oro" di Šostakovic (diretto dall’autore). Giovedì (11,28) voce spagnola per canti spagnoli di Joaquin Rodrigo: Victoria de los Angeles soprano (che canta anche Schubert e Mozart). "Requiem tedesco" di Brahms diretto da Mariss Jansons alle 16,41. Una lunga serata (22,05) con una delle più belle voci di soprano, un omaggio Renata Tebaldi e una proposta di ampio repertorio: da Rossini a Mascagni, da Verdi a Puccini, perfino "Granada". Venerdì alle 14,12, il ritmo ticchettante del secondo movimento dà il nome alla Sinfonia 101 di Haydn: "La pendola" diretta da Karajan cui segue la "Sinfonia n.1" di Beethoven con Claudio Abbado. Il solito Rossini degli "scherzi" ironici questa volta arricchiti dalla suggestione di Flavio Ponzi che suona sul fortepiano appartenuto allo stesso Rossini (21,45). Sabato, serata all’opera, la più popolare e la più rivoluzionaria di Verdi: Rigoletto (20,30).

Goffredo Gori