Oste, ecco i lavori in via Scarpettini. Sarà un lunedì nero per la viabilità

Occhio al traffico e alle deviazioni, sarà un lenedì nero per la viabilità. A Montemurlo vanno avanti i lavori per il completo rinnovo della dorsale principale di distribuzione dell’acquedotto che attraversa via Scarpettini verso Montemurlo. Si tratta di un intervento molto importante per migliorare la qualità della rete idrica in città ed è il promosso e portato avanti da Publiacqua attraverso fondi Pnrr.

Lunedì 19 febbraio dalle 9 fino alle 18 dello stesso giorno è prevista la chiusura della corsia di marcia di via Scarpettini, nel tratto tra via Oglio e via Milano, da Oste verso Montemurlo centro. Trattandosi di un lavoro che interessa la rotatoria, non è possibile adottare coperture provvisorie degli scavi e quindi non sarà possibile attraversare l’area di cantiere.

Il percorso alternativo individuato per i veicoli prevede che per raggiungere via Berlinguer o via Scarpettini (tratto tra via Berlinguer - via Milano) per chi proviene da Oste deve percorrere via Rossini, via Scarpettini, via Milano, via Scarpettini, via Berlinguer. Nel senso di marcia opposto per raggiungere via Berlinguer o via Scarpettini (tratto tra Via Berlinguer -Via Milano) per chi proviene da Oste, deve percorrere via Oglio, via Scarpettini, via Milano, via Scarpettini, via Berlinguer. "Via Scarpettini costituisce lo snodo principale della circolazione veso Oste e la zona industriale e quindi comprendiamo i disagi per la circolazione - spiega il sindaco Simone Calamai -. Chiediamo a tutti di avere pazienza perché si tratta di un intervento che va a rinnovare la conduttura principale dell’acquedotto, combattendo così perdite e sprechi d’acqua. Inoltre alla fine del lavoro provvederemo all’asfaltatura completa di via Scarpettini".

Tra le altre limitazioni al traffico previste sul territorio nei prossimi giorni, il Comune informa che dalle 9 e fino alle 12 e dalle 13 e fino alle 17 dal giorno 21 febbraio al 22 febbraio sarà chiusa via Cicignano all’altezza del civico 42. Sempre a Cicignano vanno avanti i lavori per la messa in sicurezza del versante di frana presente in via di Cicignano, nel tratto compreso fra il ponte sul torrente Stregale e Villa La Petraia. La riapertura, almeno a senso unico alternato della strada, è previsto per i primi giorni di marzo. Per garantire il collegamento con l’Rsa e la frazione di Cicignano e bypassare il tratto interessato dalla chiusura, il Comune ha effettuato una manutenzione straordinaria e aperto al transito via Palazzina.