"Oria Logli ha gli stessi diritti di tutti"

"Grazie a tutti coloro che ci hanno scritto e che ci hanno mostrato vicinanza in questa battaglia garantista. Il Codice di autoregolamentazione è una aberrazione giustizialista voluta dal M5S al governo e rimasta ancora in piedi ma, per fortuna, non è al di sopra delle leggi che regolano le elezioni".

Così Targettopoli (

il candidato sindaco Jonathan Targetti) sostiene la propria candidata alo consiglio comunale Oria Logli,

finita nell’elenco degli "imprensentabili". Sostegno anche da Stefano Micheloni capolista Azione per Prato Merita: "Oria Logli è candidabile, in attesa di un primo processo che si terrà

a novembre. Ha gli stessi

diritti e le stesse opportunità

di tutti. Massimo sostegno".