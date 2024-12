Ora Luana è diventata una farfalla

Ha raccontato la storia di sua figlia. Ha spiegato come Luana, appena 22 anni e un figlio piccolo, sia stata risucchiata e stritolata da un orditoio a cui erano state tolte tutte le sicurezze. "Non è stata una tragica fatalità ma una vera e propria condanna a morte". Non si può definire in altro modo.

Emma Marrazzo ha raccontato quello è accaduto a sua figlia il 3 maggio 2021 a Montemurlo quando Luana D’Orazio è stata uccisa da un macchinario mentre era al lavoro in fabbrica. L’occasione è stata l’inaugurazione della mostra "Morti sul lavoro" di Carlo Soricelli alla Fondazione Carisbo di Bologna. Una mostra sul tema delle morti bianche e degli infortuni che raccoglie più di cento opere create dall’artista nel tempo.