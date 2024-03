Ora gli atti legali arrivano per email

Gli atti legali adesso arrivano tramite mail. Il Comune di Montemurlo ha attivato ‘Send’, il servizio notifiche digitali della pubblica amministrazione. La nuova piattaforma, realizzata da PagoPA, va a digitalizzare e semplificare la notificazione a valore legale degli atti amministrativi, con risparmio per la spesa pubblica e minori oneri di notifica per i cittadini. L’introduzione di Send affianca al processo tradizionale un nuovo processo digitale che amplia le possibilità di invio, ricezione, gestione, controllo e conservazione delle comunicazioni a valore legale, con maggiore efficienza e sicurezza a favore delle amministrazioni e dei loro utenti. Il funzionamento di Send prevede che i cittadini che lo desiderano potranno scegliere di gestire interamente in digitale - dalla ricezione al pagamento dei relativi importi, se previsto - le notifiche inviate dal Comune. Basta essere in possesso di un domicilio digitale, cioè di un indirizzo Pec. Si può attivare il servizio anche sulla App IO per essere informati della presenza di una notifica tramite un avviso di cortesia, da cui visualizzare l’atto e pagare contestualmente eventuali importi dovuti; gli utenti possono indicare anche un recapito email o un numero di telefono cellulare su cui ricevere gli avvisi di cortesia con le istruzioni per accedere a Send. In assenza di recapiti digitali, Send si occuperà comunque dell’invio della notifica tramite raccomandata cartacea. Tra i primi servizi ad utilizzare la nuova piattaforma sarà la polizia municipale con un notevole risparmio di tempi sulle notifiche. Per l’attivazione di Send il Comune di Montemurlo ha ottenuto dal Pnrr 32mila euro quale supporto per l’integrazione dell’ente al nuovo servizio.