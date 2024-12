Operazione lavoro. Con Re.Skill speranze per cento disoccupati

Quasi cento persone disoccupate hanno avuto la possibilità di riqualificare le loro competenze professionali, per cercare di re-inserirsi nel mercato del lavoro. E’ il bilancio del progetto Re.Skill.O, che si è appena concluso ed è nato proprio per aiutare i tanti partecipanti a sviluppare nuove abilità, utili e cercate dalle aziende. Questo programma di formazione mirata è stato organizzato dalla Regione Toscana grazie ai finanziamenti messi a disposizione dal Pnrr, il Piano nazionale ripresa resilienza, e grazie alla collaborazione di Arti Centri per l’impiego Toscana. In particolare nella nostra provincia il progetto è stato realizzato in partenariato con Omnia, l’agenzia formativa del gruppo Confcommercio Prato e Pistoia che ne è stata la capofila, con la collaborazione di Cescot Confesercenti Prato e insieme all’Istituto alberghiero agrario Datini e l’istituto tecnico commerciale Dagomari.

Grazie a questo percorso di formazione molti disoccupati pratesi in questi mesi hanno così potuto acquisire le conoscenze necessarie per affrontare il mercato del lavoro con rinnovata fiducia e magari trovare nuove opportunità di impiego. Il catalogo di Re.Skill.O ha previsto tredici percorsi formativi, composti da un minimo di 248 ore fino ad un massimo di novecento, per un totale di 3.902 ore di formazione. Le professioni per le quali è stata attivata la formazione sono molteplici: vanno dai pasticceri ai cuochi, passando per la gestione della contabilità.

Sono stati 96 per la precisione gli allievi risultati idonei in seguito al superamento dell’esame finale previsto dai vari percorsi. "Un ringraziamento speciale - è il commento dei vertici della capofila Omnia di Confcommercio Prato e Pistoia - va a tutte le aziende del territorio pratese e non solo, che hanno sostenuto il progetto ospitando i nostri allievi nei propri laboratori ed in stage".