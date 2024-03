Opera di Guarnieri in mostra a Torino

La Sulamita è un’opera in pitto-scultura su tavola 65 cm x 88 cm, ispirata al Cantico dei Cantici per celebrare l’amore tra due giovani, un uomo e una donna, ed è in mostra al Museo Mit di Torino da ieri. A realizzarla l’artista di Poggio a Caiano Anna Maria Guarnieri. La mostra "Immagini in viaggio. Un grande viaggio di arte, uomini e idee", curata da Guido Folco e Fei Xinyao sarà aperta sino al 21 marzo in corso Cairoli. "Viviamo in un periodo che fa discutere sulla condizione della donna e pensando di realizzare un’opera per esprimere il mio sentire e che si contrapponesse a certi testi di canzoni rap e non solo, ho scelto di ispirarmi al Cantico dei cantici".