Open day Passaporti più facili

La questura di Prato ripropone gli open day per il rilascio dei passaporti. Una scelta dettata dal notevole incremento delle richieste di rilascio o rinnovo di passaporto da parte dei cittadini: gli open day riprenderanno dal 13 settembre con l’apertura straordinaria dello sportello passaporti dalle 8.30 alle 11.30. Nei giorni di aperture straordinarie al pubblico, dalle 8 alle 8.30 il personale provvederà alla distribuzione di trenta numeri agli utenti che si presenteranno entro tale fascia oraria, portando con sè la documentazione completa. Il servizio sarà assicurato tutti i mercoledì feriali. Le prenotazioni on line dalla prossima settimana, invece, saranno il venerdì e non più il sabato, sempre dalle 8.30, con prenotazione possibile dal portale www.passaportonline.poliziadistato.it.