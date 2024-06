Omnia Festival. Piccoli musicisti in concerto

Piccoli musicisti crescono in classe e si esibiscono tutti insieme per salutare il penultimo giorno di scuola. Edizione numero due per la rassegna regionale delle orchestre scolastiche, venerdì 7 giugno (alle 15), in una location solitamente accostata solo a shopping e intrattenimento: il piazzale esterno dell’Omnia Center. Non c’è da stupirsi: l’evento si inserisce nel palinsesto dell’Omnia Summer Festival che, anche quest’anno, animerà le serate estive di giugno con alcuni personaggi del mondo della musica e dello spettacolo. I primi a salire sul palco saranno dunque oltre 400 ragazzi delle scuole di Prato, Montemurlo, Vaiano, Vernio, Iolo e Poggio a Caiano. Un evento che vedrà come ospite Edith Albert, cantante jazz di origine olandese ma residente da molti anni a Borgo a Buggiano, già volto della trasmissione televisiva "The voice senior". "Siamo arrivati finalmente all’appuntamento musicale riservato ai ragazzi delle scuole - sottolinea Annalisa Braccia, direttrice di Omnia Center - Un evento al quale teniamo molto in quanto, salendo sul nostro palco, i ragazzi non solo avranno la possibilità di esibirsi di fronte a un pubblico più ampio ma potranno confrontarsi con altri studenti con i quali condividono la stessa passione, quella per la musica".

Dopo la rassegna delle orchestre scolastiche, i riflettori si accenderanno sull’Omnia Summer Festival, la cui direzione artistica è affidata a Enzo Mangiafico mentre la conduzione è di Stefano Baragli, per un giugno tutto in musica. Il primo ospite sul palco, martedì 11 giugno (alle 21), sarà il cantante Povia, seguito da Iko e Grooviera. Giovedì 13 giugno sarà il turno di Johnson Righeira insieme a Calliope e Deschema mentre martedì 18 giugno il cantautore Matteo Becucci animerà la serata seguito da Annarè e Mabell. E poi mercoledì 19 giugno toccherà al cantautore Niveo, reduce da "Amici" di Maria De Filippi, insieme a Soulkamikaze e Onthemoon mentre giovedì 20 giugno chiuderanno la kermesse il cantautore Massimo di Cataldo, Bonjeinyurt e Demagò. Tutti i concerti, a ingresso gratuito, avranno inizio sempre alle 21.