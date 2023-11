Omaggio a Nuti tra aneddoti e curiosità

Due appuntamenti nella sala poli valente della Biblioteca CiviCa di Calenzano per ricordare il grande attore e regista pratese Francesco Nuti. L’iniziativa è a cura del giornalista e critico cinematografico Federico Berti.

Il primo incontro (la prenotazione per partecipare è obbligatoria allo 055-8833421) è per questa sera alle 21 nei locali della biblioteca (via della Conoscenza 11): protagonisti saranno ricordi, aneddoti e curiosità che potranno essere soddisfatti dall’ampia conoscenza di Berti intorno a ’Cecco di Narnali’.

La seconda data dell’Omaggio a Francesco Nuti è fissata per il 28 novembre alle 21. Il calendario di incontri è realizzato in collaborazione con "Amici di CiviCca". Attraverso queste due serate sarà ricostruito il percorso professionale di Nuti. Dalle sue prime esibizioni sui palcoscenici pratesi tra le fila delle Pagliette del Buzzi, alla popolarità televisiva con "Non stop" di Enzo Trapani insieme a Alessandro Benvenuti e Athina Cenci, alias i Giancattivi. Poi la sofferta decisione di abbandonare il gruppo per inseguire una carriera da attore solista. Un salto nel buio ripagato dal clamoroso successo del primo film, "Madonna che silenzio c’è stasera". Da quella pellicola in poi una lunga serie di straordinari successi commerciali. Uno dopo l’altro, tra miliardi d’incasso e riconoscimenti come i due David di Donatello.