Oltre 1100 multe nel report 2024. I motivi? Primo il divieto di sosta

Il divieto di sosta è al vertice dei motivi delle multe: 900 verbali in un anno. La polizia municipale di Poggio a Caiano ha presentato il report del 2024. Un altro dato significativo sono le 45 persone fermate che non avevano i documenti in regola.

La comandante Ilaria Di Teodoro, nominata a dicembre scorso, è affiancata da cinque agenti. A breve ci sarà l’assunzione di un nuovo ispettore di polizia.

I dati fanno emergere che in un anno sono state scovate 45 vetture che viaggiavano senza la revisione, 14 i verbali emessi per guida senza patente, 5 per guida parlando al cellulare, 4 non avevano la cintura di sicurezza, due veicoli circolavano senza assicurazione e due conducenti avevano la patente scaduta. 1118 è il totale dei verbali del 2024 per le violazioni al Codice della strada per un importo che supera i 103.000 euro.

"Diciannove verbali – spiega la comandante – sono stati emessi nei confronti di chi ha violato il regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani, un servizio svolto in collaborazione con gli ispettori di Alia. Si tratta di chi lascia i rifiuti fuori dall’orario e dai giorni consentiti oppure li abbandona laddove non dovrebbe. Sette verbali, inoltre, per violazione al regolamento di polizia municipale. Le violazioni in totale sono state trentatré per un totale di 3.110 euro.

"Stiamo puntando molto alla lotta ai ‘furbetti’ dei rifiuti – commenta l’assessore con delega alla polizia municipale Diletta Bresci – e non sono giustificabili coloro che lasciano abbandonati i rifiuti dove capita in barba alla raccolta differenziata".

Gli incidenti stradali nel 2024 sono stati 19, di cui uno mortale. E’ stata ritrovata anche un’auto rubata due anni prima a Pisa.

Anche lo scorso anno la polizia municipale di Poggio ha continuato l’attività di educazione stradale all’interno delle scuole del territorio.

M. Serena Quercioli