Oggi una grande festa per il parco. Concerti, esibizioni e area gioco: "Montemurlo aspettava da 30 anni"

Tutto pronto a Montemurlo per l’inaugurazione del parco centrale, l’area verde e pedonale di 24mila metri quadrati che da oggi sarà aperta al pubblico. Un momento atteso da quasi trent’anni, durante i quali si sono succedute tante ipotesi di utilizzo dell’area dell’ex campo sportivo di via Rosselli e che finalmente hanno portato alla concretizzazione del progetto che mette al centro la natura e il benessere dei cittadini. "Sabato sarà la festa di tutti i montemurlesi, dei cittadini e delle associazioni. Questo parco, dopo tanti anni di lavoro e non senza difficoltà, arriva finalmente ad essere consegnato alla comunità". Una giornata che inizierà alle 16 con il concerto del coro gospel Black& White a cui seguirà l’esibizione degli sbandieratori del Gruppo storico. Alle 16,40 la Filarmonica Giuseppe Verdi di Montemurlo regalerà al pubblico un concerto fino ad arrivare alle 17,30 con il taglio del nastro del nuovo parco alla presenza del sindaco Simone Calamai e del presidente della Regione Eugenio Giani.

"Finalmente Montemurlo avrà il centro che non ha mai avuto. Un grande spazio che caratterizzerà la città per i prossimi decenni- continua il sindaco Calamai - Un progetto il cui risultato non era scontato. Abbiamo attraversato tante difficoltà: la pandemia, la guerra e l’aumento dei costi. Se siamo giunti a consegnare quest’opera à devo dire grazie all’impegno e alla passione di tante professionalità". Il parco si compone di più aree tematiche pensate per tutte le fasce d’età. Lo skate park e il campo da basket per i giovani, l’area gioco per l’infanzia, la fontana con giochi d’acqua da terra, i vialetti e l’area benessere intorno al bio lago, un’oasi di pace e serenità dove concedersi un momento di pausa sulle grandi chaise longue, le particolari poltrone da giardino in legno, dove si può stare comodamente sdraiati. Un parco davvero per tutti: l’area gioco per bambini, ad esempio, è accessibile anche ai disabili. Oggi si susseguiranno dimostrazioni sportive, il gruppo teatrale dei Formaggini Guasti intratterrà i più piccoli con il truccabimbi. Saranno presenti anche stand gastronomici per una merenda gustosa. Dalle 19 le scalinate di piazza della Libertà si colorano con la sfilata degli abiti realizzati dagli studenti del liceo artistico, alle 21,30 il concerto della cover band dei Negramaro.