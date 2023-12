Oggi Terra di Prato. E si può vincere la calza della Befana

Oggi dalle 8 alle 13 in piazza del Mercato Nuovo torna l’appuntamento con Terra di Prato e i prodotti di filiera. Per l’ultima edizione dell’anno del mercato c’è anche un gioco e una sorpresa: dalle 8 di sabato 30 dicembre sarà possibile recarsi al banco centrale per acquistare (al prezzo simbolico di un euro) un biglietto del concorso La calza della befana, piena di prelibatezze di Terra di Prato. Alle mezzogiorno saranno estratti i vincitori o le vincitrici del primo, secondo e terzo premio, che potranno essere ritirati durante il primo mercato nel nuovo anno, sabato 6 gennaio. Terra di Prato è un’opportunità per acquistare direttamente da chi produce, senza passaggi intermedi, per nutrirsi con alimenti genuini e di stagione. Ogni edizione è un’occasione per scoprire e riscoprire, direttamente dagli agricoltori e da esperti, le proprietà e le caratteristiche di alcuni cibi, la stagionalità degli ortaggi e della frutta, nell’ottica di una riappropriazione delle tipicità locali e di quel sapere contadino, oggi quasi dimenticato

Infine, in occasione del Capodanno i mercati del lunedì (incluso quello in piazza del Mercato Nuovo) sono rimandati a martedì 2 gennaio.