Oggi è la giornata della gentilezza. Nelle scuole si festeggia con il Tpo

Oggi è la Giornata della gentilezza e a Prato si festeggia nelle scuole grazie a ConTatto, il progetto della Compagnia Tpo finanziato dal dipartimento per le politiche della famiglia della presidenza del consiglio dei ministri, il progetto coinvolge circa 1000 studenti delle elementari e delle medie. In questa giornata tutte le classi partecipanti saranno invitate a presentare elaborati creativi, come video, disegni o testi, per riflettere su come i gesti gentili possano migliorare la vita e promuovere una comunità scolastica più inclusiva. Le opere saranno visibili sul sito www.progettocontatto.com e sul profilo Instagram @progettocontatto2024. ConTatto si struttura in una serie di laboratori, suddivisi in tre appuntamenti per classe, pensati per sensibilizzare i giovani sull’importanza della gentilezza come pratica quotidiana. Ogni laboratorio si articola in tre incontri, che si svolgeranno nel corso dell’anno scolastico. Il primo, dal titolo Destinazione Gentilezza, introduce il tema della gentilezza attraverso il teatro; il secondo, Corpo e comunicazione, sulla gentilezza che si esprime con il movimento, sulla comunicazione non verbale; il terzo, Gentilezza interattiva, utilizza i nuovo strumenti tecnologici sviluppati dalla Compagnia Tpo, per creare contenuti multimediali che applicano i concetti di gentilezza appresi.