Scuola e territorio si incontrano: alla Lazzerini presentazione delle offerte formative

Prato, 27 settembre 2024 - Oltre 30 soggetti diversi tra biblioteche, musei, teatri, fondazioni e istituzioni culturali ed educative, centinaia di attività per le scuole dell’infanzia, primarie, medie e superiori. Con una amplissima varietà di temi e argomenti da scoprire, che spaziano dalla lettura all’arte, dal teatro alla storia, dalla musica alla salute, dallo sport all’educazione stradale, dalla scienza allo sviluppo sostenibile, dai diritti alla multicultura, sempre con un’attenzione particolare rivolta alla storia e ai tesori pratesi. Sono gli ingredienti del Libretto delle Offerte Formative per l’anno scolastico 2024/2025 che verrà presentato martedì 1 ottobre alle 16 nella Sala conferenze della Biblioteca Lazzerini.

Il libretto è frutto della sinergia fra tantissimi soggetti con il coordinamento della Sala Ragazzi e Bambini della Biblioteca Lazzerini, secondo una formula con la quale i servizi comunali e gli enti pratesi uniscono le risorse per offrire alle scuole di Prato una proposta unitaria che mira a un obiettivo fondamentale: creare legami sempre più stretti e fecondi fra la scuola e il territorio. Il programma della giornata prevede alle 16 in Sala conferenze la presentazione e il saluto della sindaca di Prato Ilaria Bugetti; a seguire, nella Sala ragazzi e bambini e nella Sala conferenze la Fiera delle offerte formative in cui ciascun ente, nel proprio spazio dedicato, fornirà materiale e illustrerà le proprie offerte formative per l’anno scolastico 2024-2025.

Alla presentazione di martedì 1 ottobre sono invitati tutti i dirigenti scolastici e i docenti delle scuole d’infanzia, primarie, medie inferiori e superiori. Per partecipare occorre prenotarsi inviando una e-mail a [email protected]. La pubblicazione del libretto completo delle Offerte Formative 2024/2025 sarà disponibile a partire dal 1 ottobre sul sito del Comune di Prato www.comune.prato.it e della Biblioteca Lazzerini www.bibliotecalazzerini.prato.it.