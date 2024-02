Occupano uno stabile in disuso: denunciati

Hanno occupato uno stabile abusivamente ma sono stati scoperti e denunciati grazie alle segnalazioni di alcuni residenti che avevano notato un viavai sospetto intorno a quel palazzo in disuso. E così sono scattate le denunce.

I carabinieri della Compagnia di Prato, insieme a personale del 6° Battaglione Toscana Sio di Firenze, nello scorso fine settimana, durante i servizi di controllo del territorio finalizzati alla sicurezza urbana e al contrasto dei reati contro il patrimonio, hanno proceduto al controllo di una stabile in viale Marconi dove era stata segnalata una occupazione abusiva.

Durante le verifiche sono stati rintracciati e identificati tre marocchini, di età compresa tra i 40 e i 64 anni, regolari sul territorio nazionale, i quali sono stati denunciati in procura per invasione di edifici.

Inoltre, per due di loro è scattata anche la denuncia per ricettazione in quanto sono stati trovati in possesso di utensili vari, due monopattini e strumenti informatici di cui non erano in grado di indicarne la provenienza. Si tratta sicuramente di materiale rubato.

Il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro, gli accertamenti sono tutt’ora in corso per individuarne i legittimi proprietari.

I controlli finalizzati alla prevenzione dei reati predatori ma anche quello lo spaccio, andranno avanti come sempre nei prossimi giorni.